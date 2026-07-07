Иранцы скорбят по Али Хаменеи - ВИДЕО
В иранском городе Кум проходят похоронные молитвы в память о покойном Верховном лидере Ирана Али Хаменеи.
Как передает Day.Az со ссылкой на Tasnim, церемония началась утром 7 июля в мечети Джамкаран. Похоронную молитву возглавил аятолла Абдолла Джавади Амоли.
Мечеть заполнена скорбящими. По данным иранских СМИ, большое число людей собралось также на прилегающих улицах и вдоль маршрута процессии. После молитвы траурное шествие направилось по бульвару Пайамбар-е Азам к святыне Хазрат Масуме.
Накануне масштабная траурная церемония прошла в Тегеране. После этого гроб с телом Али Хаменеи был доставлен в Кум.
Согласно расписанию церемоний, после Кума прощальные мероприятия должны продолжиться в иракских городах Наджаф и Кербела. Захоронение Хаменеи запланировано в Мешхеде.
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