Иранцы скорбят по Али Хаменеи

В иранском городе Кум проходят похоронные молитвы в память о покойном Верховном лидере Ирана Али Хаменеи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Tasnim, церемония началась утром 7 июля в мечети Джамкаран. Похоронную молитву возглавил аятолла Абдолла Джавади Амоли.

Мечеть заполнена скорбящими. По данным иранских СМИ, большое число людей собралось также на прилегающих улицах и вдоль маршрута процессии. После молитвы траурное шествие направилось по бульвару Пайамбар-е Азам к святыне Хазрат Масуме.

Накануне масштабная траурная церемония прошла в Тегеране. После этого гроб с телом Али Хаменеи был доставлен в Кум.

Согласно расписанию церемоний, после Кума прощальные мероприятия должны продолжиться в иракских городах Наджаф и Кербела. Захоронение Хаменеи запланировано в Мешхеде.