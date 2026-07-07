https://news.day.az/world/1846381.html Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 3,5 тысячи Число погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле возросло до 3535 человек. Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили власти республики. По последним официальным данным, ранения получили 16 740 человек, а почти 18 тысяч жителей остаются без крова.
Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 3,5 тысячи
Число погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле возросло до 3535 человек.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили власти республики.
По последним официальным данным, ранения получили 16 740 человек, а почти 18 тысяч жителей остаются без крова.
Власти и экстренные службы продолжают ликвидацию последствий стихийного бедствия. В пострадавших районах продолжаются поисково-спасательные работы, а международные гуманитарные организации оказывают помощь пострадавшему населению.
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