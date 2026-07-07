Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 3,5 тысячи

Число погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле возросло до 3535 человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили власти республики.

По последним официальным данным, ранения получили 16 740 человек, а почти 18 тысяч жителей остаются без крова.

Власти и экстренные службы продолжают ликвидацию последствий стихийного бедствия. В пострадавших районах продолжаются поисково-спасательные работы, а международные гуманитарные организации оказывают помощь пострадавшему населению.