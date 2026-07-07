В Азербайджане будет введена новая льгота для нерезидентов

При репатриации прибыли, дивидендов и прироста капитала, полученных нерезидентами от инвестиций в Азербайджанской Республике (в том числе в недвижимость, доли участия и акции), ограничения по сумме применяться не будут.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в поправках к закону "О валютном регулировании", которые были вынесены на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, если при осуществлении перевода по объективным причинам невозможно представить первоначальную таможенную декларацию или банковскую выписку, подтверждающие ранее ввезенные в Азербайджан средства, в качестве документа, подтверждающего первоначальное вложение капитала, будет приниматься официальный документ (выписка) из государственного реестра, подтверждающий законное приобретение объекта инвестиций.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.