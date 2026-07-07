В Windows обнаружили идентификатор для слежки за пользователями

ФБР с помощью идентификатора Global Device ID (GDID) в Windows смогла выявить предполагаемого участника хакерской группировки Scattered Spider. История вызвала новую волну обсуждений о конфиденциальности пользователей Windows и возможностях отслеживания устройств.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает PCMag.

По данным следствия, 19-летний Питер Стоукс, экстрадированный в США, обвиняется в причастности к кибератакам Scattered Spider. Для установления связи между подозреваемым и одним из эпизодов расследования ФБР использовало уникальный идентификатор GDID, который присваивается каждой установке Windows на физическом или виртуальном устройстве.

GDID позволяет различать отдельные экземпляры операционной системы. Microsoft смогла сопоставить этот идентификатор с данными стороннего сервиса и временными метками, что помогло следователям установить предполагаемую активность подозреваемого.

При этом Microsoft лишь кратко упоминает Global Device ID в документации и публично не раскрывала подробностей о принципах его работы. По имеющейся информации, идентификатор сохраняется после обновления Windows и меняется только после полной переустановки системы.

Публикация материалов расследования вызвала дискуссию среди специалистов по информационной безопасности и пользователей. В частности, обсуждаются возможности обнаружения и сброса GDID, а также наличие аналогичных механизмов идентификации в других операционных системах.