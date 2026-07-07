В Азербайджане создадут базу для венчурных фондов

В Азербайджане будет создана правовая база для фондов венчурного капитала.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в Трудовой кодекс, Гражданский кодекс, а также в законы "О валютном регулировании", "О банках", "Об инвестиционных фондах" и "О рынке ценных бумаг", обсужденном на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Было отмечено, что в закон "Об инвестиционных фондах" планируется добавить такие понятия, как венчурный капитал, профессиональный инвестор, аккредитованный инвестор, венчурный фонд свободной отчетности и лицензируемый венчурный фонд. Тем самым создаются различные правовые модели для функционирования венчурных фондов в облегченном режиме регистрации или в лицензируемом режиме.

Кроме того, в Гражданский кодекс предлагается внести положения, связанные с конвертируемыми финансовыми инструментами, договором конвертируемого займа и соглашением о будущем участии в капитале.

В проекте также содержатся нормы, касающиеся института корпоративного договора и особых прав инвесторов. Определяются правовые основы таких механизмов, как право совместной продажи, право принудительного выкупа, право преимущественной покупки, ликвидационная привилегия и другие. В проекте предусмотрены и положения о соглашении по плану долевого и акционерного участия работников (ESOP). Согласно этому механизму, стартапы и технологические компании смогут не ограничиваться выдачей только заработной платы работникам и членам органов управления, но и создавать для них возможность приобретения доли или акций компании в будущем. Это важный инструмент, особенно для привлечения и долгосрочного удержания высококвалифицированных специалистов. Иными словами, работник становится напрямую заинтересован в успехе компании, так как по мере ее роста может увеличиваться и стоимость доли или акции, которую он может получить.

Помимо этого, проектом в законы "О валютном регулировании" и "О банках" вносятся положения, регулирующие особенности валютных и банковских операций по "цифровым кочевникам", инновационным проектам, фондам венчурного капитала, аккредитованным инвесторам и цифровым услугам. Эти изменения служат снижению существующих административных трудностей субъектов инновационной и цифровой экономики в сфере зарубежных платежей, инвестиций, репатриации доходов и доступа к банковским услугам.

Прогнозируется, что в результате принятия законопроекта:

укрепится финансовая устойчивость инновационной и стартап-экосистемы, расширятся возможности доступа местных стартапов к первичным инвестициям посредством таких гибких инструментов финансирования, как фонды венчурного капитала, деятельность "ангел-инвесторов", договоры конвертируемого займа и соглашения о будущем участии в капитале;

за счет упрощения банковских, валютных операций и операций репатриации "цифровых кочевников" и инвесторов-нерезидентов будут созданы более благоприятные условия для привлечения в страну иностранного капитала, интеллектуального потенциала и высококвалифицированных специалистов;

с применением планов долевого и акционерного участия работников (ESOP) местным технологическим компаниям будет предоставлена возможность привлекать, мотивировать и удерживать талантливые кадры;

в результате признания корпоративного договора, механизмов совместной продажи, принудительной продажи, ликвидационной привилегии и защиты от размытия долей будет обеспечена защита прав инвесторов и совершенствование корпоративного управления;

посредством упрощения платежей по цифровым услугам, лицензиям на программное обеспечение и облачным сервисам создадутся возможности для более быстрой интеграции местного цифрового бизнеса в глобальные рынки.

В целом с принятием проекта ожидается адаптация инновационной и венчурной среды Азербайджана к международной практике, увеличение объема частных инвестиций, привлекаемых в инновационную экосистему, учреждение новых венчурных фондов, укрепление правовых и финансовых основ цифровой экономики и повышение привлекательности страны как регионального инновационного и инвестиционного центра.

После обсуждений законопроект был поставлен на голосование и принят в первом чтении.