https://news.day.az/unusual/1846486.html На Солнце завершился мощный всплеск активности - ВИДЕО На Солнце завершился один из самых мощных всплесков активности с начала года. Как передает Day.Az, об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
На Солнце завершился мощный всплеск активности - ВИДЕО
На Солнце завершился один из самых мощных всплесков активности с начала года.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
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