Раскрыт объем экспорта азербайджанской нефти в Румынию

Назван объем экспорта азербайджанской нефти в Румынию в январе-мае.

Как говорится в таможенной статистике внешней торговли Азербайджана, опубликованной Государственным таможенным комитетом, в январе-мае из Азербайджана в Румынию было экспортировано 461,3 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 247,8 миллиона долларов США, передает Day.Az.

Согласно данным комитета, этот показатель в стоимостном выражении на 129,3 миллиона долларов США или на 34,3% меньше, чем за аналогичный период 2025 года, а по объему меньше на 222,4 тысячи тонн, или на 32,5%.

Подчеркивается, что в январе-мае прошлого года из Азербайджана в Румынию было экспортировано 683,7 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород на сумму 377,1 миллиона долларов США.

Отметим, что, по данным комитета, в январе-мае этого года из Азербайджана в другие страны было экспортировано 8,828 миллиона​​тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 5,121 миллиарда долларов США.

Как говорится в данных комитета, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года это на 522 миллиона долларов США или на 9,2% меньше в стоимостном выражении, при этом в натуральном выражении показатель уменьшился на 1,535 миллиона тонн или на 14,8%.

Согласно информации таможенного комитета, топ-3 импортеров азербайджанской нефти в январе-мае этого года возглавила Италия (5,339 миллиона тонн на сумму 3,021 миллиарда долларов), за ней следуют Румыния (461,3 тысячи тонн на сумму 247,8 миллиона долларов) и Чехия (433,1 тысячи тонн на сумму свыше 245,7 миллиона долларов).