ФК "Париж" сменил главного тренера

Во французском футбольном клубе "Париж" произошла смена главного тренера.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команду возглавил английский специалист Лиам Росеньор.

Он назначен новым главным тренером клуба и будет готовить "Париж" к следующему сезону.

Ранее Росеньор работал в "Халл Сити", "Страсбуре" и "Челси".

Перед специалистом поставлена задача улучшить результаты команды в новом сезоне.

Напомним, сезон-2025/2026 "Париж" завершил на 11-м месте, набрав 44 очка.

В период игровой карьеры Росеньор выступал в Англии, а в тренерской работе обратил на себя внимание подходом к развитию молодых футболистов и тактической подготовке.