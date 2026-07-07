SOCAR и PETROCI обсудили прогресс по месторождению "Baleine".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR), президент компании Ровшан Наджаф провел встречу с генеральным директором PETROCI Holding Фатуматой Саного.

Отмечается, что в ходе встречи стороны выразили удовлетворение сотрудничеством между SOCAR и PETROCI Holding в рамках проекта по разработке нефтегазового месторождения "Baleine", а также рассмотрели достигнутый в реализации проекта прогресс.

"Кроме того, участники встречи обменялись мнениями о дальнейшем развитии взаимовыгодного партнерства и обсудили возможности сотрудничества в сферах разведки и добычи углеводородов, торговли нефтью и нефтепродуктами, нефтепереработки, цифровизации, применения технологий искусственного интеллекта, развития человеческого капитала, а также в других областях, представляющих взаимный интерес", - говорится в информации SOCAR.

Отметим, что согласно информации SOCAR, 22 января 2026 года компания подписала соглашение с итальянской компанией Eni S.p.A. о приобретении 10-процентной доли участия в проекте разработки нефтегазового месторождения "Baleine", расположенного в Кот-д'Ивуаре.

Соглашение было подписано президентом SOCAR Ровшаном Наджафом и генеральным директором Eni S.p.A. Клаудио Дескальци на полях ежегодного заседания Всемирного экономического форума в Давосе.

"Эта сделка знаменует выход SOCAR на обширные нефтегазовые ресурсы Африки и соответствует стратегии глобального расширения компании. Кроме того, сделка является частью более широкого стратегического сотрудничества между SOCAR и Eni S.p.A. в различных сегментах энергетической отрасли. Реализация данного соглашения и завершение сделки возможны после получения необходимых разрешений соответствующих регулирующих органов, а также выполнения других стандартных условий и требований", - сказали в SOCAR.

Отметим, что месторождение "Baleine" считается одним из крупнейших нефтегазовых открытий, сделанных в Западной Африке за последние годы. Крупное морское нефтегазовое месторождение было открыто в 2021 году, а добыча на нем началась в 2023 году.

В настоящее время в рамках первой и второй фаз разработки месторождение "Baleine" обеспечивает добычу более 62 тысяч баррелей нефти и свыше 75 миллионов кубических футов газа (примерно 2,1 миллиона кубометров) в сутки. С запуском третьей фазы ожидается рост добычи до 150 тысяч баррелей нефти и 200 миллионов кубических футов газа (около 5,7 миллиона кубометров) в сутки.

Месторождение "Baleine" является первым в Африке морским нефтегазовым проектом с нулевым уровнем выбросов.

PETROCI Holding является национальной нефтяной компанией Кот-д'Ивуара, основанной в 1975 году. Компания занимается разведкой и разработкой месторождений углеводородов, а также хранением, транспортировкой и торговлей нефтью и нефтепродуктами.