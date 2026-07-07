Зачистка олигархической оппозиции в Армении

Автор: Ибрагим Алиев

Для армянской оппозиции, похоже, настали кошмарные времена - начались расследования, судебные разбирательства, аресты. Первым полетел лидер партии "Процветающая Армения", миллиардер Гагик Царукян. Вчера следственный комитет РА провел на его вилле рейд. Нашли столько всего, что в шоке даже сами армяне.

Список найденного действительно удивляет. Правоохранители изъяли 3 львов, тигра и около 190 чучел различных животных и птиц. Животные, пишут армянские СМИ, были признаны вещественными доказательствами и переданы в Ереванский зоопарк, где будут находиться под наблюдением специалистов.

Против Царукяна, кстати, ранее были выдвинуты обвинения в отмывании денег в крупных размерах и мошенничестве. Вдобавок к этому всему, теперь ему впаяли ущерб экологии и незаконную охоту. Действительно "процветающе". Название партии оправдал. Правда, как видно, процветал лишь сам.

Тем временем, Роберт Кочарян и Самвел Карапетян занервничали, ибо премьер-министр Никол Пашинян, кажется, начал исполнять обещание "посадить всех", которое он дал на прошлой неделе во время брифинга.

Пашинян отметил, что судебная система страны нуждается в серьезных реформах, поскольку нынешний механизм правосудия не обеспечивает равенства перед законом. Учитывая то, как лидеры армянской оппозиции постоянно уходят от ответственности, менять определенно есть что.

"Существует разделение властей. Законодательная и исполнительная власть не могут брать на себя функции правосудия. Я не представляю, как такие решения могут приниматься без новой Конституции. Необходимо ввести институт суда присяжных. Все действующие судьи должны пройти всестороннюю проверку на добропорядочность", - пояснил премьер, добавив, что в Армении не может быть олигархической судебной системы.

"Я буду каждый день бороться с этим всеми возможными средствами. Роберт Кочарян должен быть арестован. Почему я это говорю? Потому что народ сказал мне это и дал мне такой мандат. Это касается не только Роберта Кочаряна. Все они будут арестованы", - заявил он.

В принципе, процесс пошел. По крайней мере, на примере Царукяна. Кочарян и Карапетян, скорее всего, будут в панике тайно встречаться с адвокатами и заметать следы, пока следственный комитет не постучался в двери.

Одну лавочку для махинаций реваншистской оппозиции армянское правительство перекрыло на прошлой неделе. Теперь пришла очередь судебной системы, благодаря которой, Кочарян, к примеру, годами уходит от правосудия, в частности, от ответственности за мартовские события. Список его злобных делишек огромен и пока удавалось использовать лазейки в законе, авторитет и средства, чтобы оставаться на свободе. Посмотрим, что будет дальше. Преступникам-олигархам в Армении в ближайшие месяцы будет несладко.