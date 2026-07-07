Бали ужесточает визовый контроль для блогеров

Власти индонезийского острова Бали усиливают контроль за иностранными блогерами и создателями контента, которые въезжают в страну по туристической визе, но ведут коммерческую деятельность.

Как передает Day.Az со ссылкой на Nu.nl, публикация рекламных видеороликов, проведение профессиональных фотосессий, а также получение бесплатных товаров или услуг в обмен на их продвижение могут быть расценены как нарушение визового режима.

Как отмечает Nu.nl со ссылкой на иммиграционную службу Индонезии, туристическая виза предназначена исключительно для отдыха и не дает права на осуществление трудовой деятельности.

Для выявления нарушений специальные подразделения будут отслеживать публикации в социальных сетях и проводить проверки в популярных среди иностранцев районах, включая Чангу и Убуд. За нарушение визовых правил предусмотрены штрафы, депортация и запрет на повторный въезд в Индонезию.

По словам властей, новые меры призваны защитить туристическую отрасль и четко разграничить обычных туристов и тех, кто фактически работает на острове.

Бали уже давно остается одним из самых популярных направлений среди инфлюенсеров и цифровых кочевников, однако власти считают необходимым усилить контроль за соблюдением визового законодательства.