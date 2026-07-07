https://news.day.az/officialchronicle/1846513.html Азербайджан присоединился к "Метрической конвенции" Азербайджан присоединился к "Метрической конвенции". Как передает Day.Az, информация об этом опубликована на официальном сайте Президента Азербайджана. Президент Ильхам Алиев подписал закон о присоединении Азербайджанской Республики к "Метрической конвенции", подписанной 20 мая 1875 года в городе Париж.
Азербайджан присоединился к "Метрической конвенции"
Азербайджан присоединился к "Метрической конвенции".
Как передает Day.Az, информация об этом опубликована на официальном сайте Президента Азербайджана.
Президент Ильхам Алиев подписал закон о присоединении Азербайджанской Республики к "Метрической конвенции", подписанной 20 мая 1875 года в городе Париж.
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