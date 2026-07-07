В Баку поздравили победителей Международного фестиваля макома

В Международном центре мугама состоялась встреча с азербайджанскими исполнителями, занявшими первое место на III Международном фестивале искусства макома (мугама) в Узбекистане. Участники встречи поздравили музыкантов с заслуженной победой и достойным представлением национальной культуры на международной арене, сообщает Day.Az.

Выступая на мероприятии, директор Центра мугама, заслуженный артист, посол культуры Узбекистана, доктор философии по искусствоведению Сахиб Пашазаде тепло поздравил музыкантов и назвал их победу закономерным результатом. По его словам, очередной триумф азербайджанского мугама за рубежом - это яркое свидетельство силы наших музыкальных традиций, а также глубины и многообразия национальной культуры. Глава Центра особо отметил, что за этими достижениями стоит последовательное внимание и поддержка со стороны государства. Сахиб Пашазаде добавил, что именно благодаря такой масштабной заботе национальный мугам сегодня звучит на главных мировых сценах, а молодые артисты продолжают одерживать победы на престижных конкурсах.

Отметив высокий профессионализм и сценическую культуру музыкантов, Сахиб Пашазаде поблагодарил их за весомый вклад в популяризацию мугама и пожелал им достижения новых творческих высот.

Официальная часть завершилась вручением лауреатам благодарственных дипломов и памятных подарков. В ответном слове артисты выразили признательность за поддержку, заверив, что и впредь будут прилагать все усилия для укрепления позиций азербайджанской школы мугама на международной арене.

Добавим, что III Международный фестиваль искусства макома - масштабное событие, объединяющее исполнителей традиционной музыки из разных стран. Этот престижный форум выполняет важную миссию, способствуя укреплению межкультурного сотрудничества, а также сохранению и популяризации уникального наследия мугама в мировом культурном пространстве.

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