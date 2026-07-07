https://news.day.az/world/1846542.html США снимут санкции с Турции - Трамп - ВИДЕО Соединенные Штаты намерены отменить односторонние санкции в отношении Турции, введенные ранее из-за покупки Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил американский президент Дональд Трамп на двусторонней встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил американский президент Дональд Трамп на двусторонней встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
США снимут санкции с Турции - Трамп - ВИДЕО
Соединенные Штаты намерены отменить односторонние санкции в отношении Турции, введенные ранее из-за покупки Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил американский президент Дональд Трамп на двусторонней встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"Вашингтону не нужны ограничения против друзей", - добавил Трамп.
Переговоры американского и турецкого лидеров проходят в Анкаре на полях саммита НАТО.
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