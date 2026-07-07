США снимут санкции с Турции

Соединенные Штаты намерены отменить односторонние санкции в отношении Турции, введенные ранее из-за покупки Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил американский президент Дональд Трамп на двусторонней встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.



"Вашингтону не нужны ограничения против друзей", - добавил Трамп.



Переговоры американского и турецкого лидеров проходят в Анкаре на полях саммита НАТО.