АЖД оценили спрос на маршрут Баку–Тбилиси

В настоящее время пассажирский спрос на билеты в направлении Тбилиси-Баку выше, чем на рейс Баку-Тбилиси.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам в ходе брифинга начальник департамента пассажирских перевозок ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Азер Фараджев.

Он отметил, что, по последним данным, из Тбилиси в Баку было перевезено более 6 тысяч, а из Баку в Тбилиси - более 5 тысяч пассажиров.

По словам А. Фараджева, на станции Гянджа показатели посадки и высадки пассажиров также остаются высокими.

Начальник департамента также отметил, что применение дополнительных скидок на билеты в направлении Баку-Тбилиси-Баку в настоящее время не обсуждается.

Кроме того, А.Фараджев подчеркнул, что включение вагонов старого типа в состав существующих поездов не создает никаких рисков для безопасности.

"Это полностью соответствует правилам технической эксплуатации, и данные вагоны будут эксплуатироваться в соответствии со скоростью и другими техническими показателями поезда", - добавил он.