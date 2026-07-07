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Президент Ильхам Алиев утвердил закон об исполнении госбюджета за 2025 год

Президент Ильхам Алиев утвердил закон об исполнении государственного бюджета 2025 года. Как передает Day.Az, информация об этом опубликована на официальном сайте Президента Азербайджана.