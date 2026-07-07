Президент Ильхам Алиев утвердил закон об исполнении госбюджета за 2025 год

Президент Ильхам Алиев утвердил закон об исполнении государственного бюджета 2025 года.

Как передает Day.Az, информация об этом опубликована на официальном сайте Президента Азербайджана.

Согласно документу, исполнение госбюджета 2025 года утверждено по доходам в размере 39 184 560,9 тысячи манатов, по расходам - 38 604 559,6 тысячи манатов.