https://news.day.az/officialchronicle/1846505.html Президент Ильхам Алиев утвердил закон об исполнении госбюджета за 2025 год Президент Ильхам Алиев утвердил закон об исполнении государственного бюджета 2025 года. Как передает Day.Az, информация об этом опубликована на официальном сайте Президента Азербайджана.
Президент Ильхам Алиев утвердил закон об исполнении госбюджета за 2025 год
Президент Ильхам Алиев утвердил закон об исполнении государственного бюджета 2025 года.
Как передает Day.Az, информация об этом опубликована на официальном сайте Президента Азербайджана.
Согласно документу, исполнение госбюджета 2025 года утверждено по доходам в размере 39 184 560,9 тысячи манатов, по расходам - 38 604 559,6 тысячи манатов.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре