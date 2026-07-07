Роналду остался один на поле после вылета Португалии с ЧМ-2026

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду оказался в центре внимания после поражения от Испании в 1/8 финала ЧМ-2026.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, после финального свистка 41-летний нападающий остался один на поле.

Отмечается, что большинство партнеров по команде направились в раздевалку, не подойдя к Роналду.

Первыми поддержку форварду оказали футболисты сборной Испании. Ламин Ямаль и Микель Мерино подошли к Роналду и попытались его утешить.

Эпизод вызвал обсуждение в футбольной общественности.

Журналисты сравнили эту сцену с ситуацией вокруг Неймара после вылета сборной Бразилии с ЧМ-2026, когда внимание также привлекла реакция партнеров по команде на состояние лидера.

Напомним, Португалия уступила Испании в 1/8 финала и завершила выступление на чемпионате мира.