https://news.day.az/sport/1846429.html Лига конференций стартует двумя матчами Сегодня стартует первый квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА сезона-2026/2027. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первый игровой день состоятся два матча. Лига конференций УЕФА Первый квалификационный раунд 21:15 - "УНА Штрассен" - "Ла Фиорита" 22:00 - "Эльбасани" - БАТЭ Время начала матчей указано по Баку.
21:15 - "УНА Штрассен" - "Ла Фиорита"
Лига конференций стартует двумя матчами
Сегодня стартует первый квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА сезона-2026/2027.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первый игровой день состоятся два матча.
Лига конференций УЕФА
Первый квалификационный раунд
21:15 - "УНА Штрассен" - "Ла Фиорита"
22:00 - "Эльбасани" - БАТЭ
Время начала матчей указано по Баку.
Отметим, что из-за ограничений, введенных УЕФА в отношении белорусских клубов, БАТЭ проведет ответный матч против "Эльбасани" 16 июля в Сумгайыте.
Игра начнется в 21:00 по бакинскому времени.
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