Лига конференций стартует двумя матчами

Сегодня стартует первый квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА сезона-2026/2027.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первый игровой день состоятся два матча.

Лига конференций УЕФА

Первый квалификационный раунд

21:15 - "УНА Штрассен" - "Ла Фиорита"

22:00 - "Эльбасани" - БАТЭ

Время начала матчей указано по Баку.

Отметим, что из-за ограничений, введенных УЕФА в отношении белорусских клубов, БАТЭ проведет ответный матч против "Эльбасани" 16 июля в Сумгайыте.

Игра начнется в 21:00 по бакинскому времени.