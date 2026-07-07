Милли Меджлис начал очередное пленарное заседание

7 июля проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в повестку дня заседания включены 17 вопросов.

Это следующие вопросы:

1. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "Об утверждении Внутреннего устава Милли Меджлиса Азербайджанской Республики", "Об общественном участии" и "О порядке осуществления гражданами Азербайджанской Республики права законодательной инициативы" (третье чтение);

2. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об общем образовании" (третье чтение);

3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи с исполнением Конституционного закона Азербайджанской Республики "Об утверждении изменений в Конституции Нахчыванской Автономной Республики" номер 340-VIIКQD от 2 февраля 2026 года;

4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О бюджетной системе", "О страховой деятельности" и "О счетной палате" (второе чтение);

5. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О таможенном тарифе" (второе чтение);

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики "Об информации, информатизации и защите информации" (второе чтение);

7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс торгового судоходства Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "Об автомобильном транспорте", "О транспорте", "О государственной пошлине", "О перечне предметов, которые могут принадлежать определенным участникам гражданского оборота и допускаемых к обороту на основании специального разрешения (с ограниченным гражданским оборотом)", "Об автомобильном транспорте" и "Об авиации" (второе чтение);

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи с исполнением Закона Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О дорожном движении" номер 307-VIIQD от 9 декабря 2025 года (второе чтение);

9. Законопроект Азербайджанской Республики "О краудфандинге" (первое чтение);

10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, Уголовный кодекс Азербайджанской Республики, Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках, "О государственной пошлине", "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц", "О Центральном банке Азербайджанской Республики", "О рынке ценных бумаг", "О лицензиях и разрешениях", "О безналичных расчетах", "О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма" и "О платежных услугах и платежных системах" (первое чтение);

11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики, Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "О валютном регулировании", "О банках", "Об инвестиционных фондах" и "О рынке ценных бумаг" (первое чтение);

12. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, Миграционный кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "О сборах социального страхования", "О таможенном тарифе", "О лицензиях и разрешениях" и "О государственных закупках" (первое чтение);

13. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об информации, информатизации и защите информации" (первое чтение);

14. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение);

15. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Таможенный кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение);

16. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О государственных закупках" (первое чтение);

17. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об обязательном страховании от утраты трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (первое чтение).