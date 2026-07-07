https://news.day.az/society/1846452.html Стало известно, когда выплатят пенсии за июль Стала известна дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району. Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, по имеющейся информации, пенсии в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе будут выплачены 14 июля. Точных данных о дате выплаты пенсий в регионах пока нет.
Стало известно, когда выплатят пенсии за июль
Стала известна дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району.
Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, по имеющейся информации, пенсии в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе будут выплачены 14 июля.
Точных данных о дате выплаты пенсий в регионах пока нет.
Отметим, что в прошлом месяце пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району были выплачены 12 июня.
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