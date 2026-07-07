Стало известно, когда выплатят пенсии за июль

Стала известна дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, по имеющейся информации, пенсии в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе будут выплачены 14 июля.

Точных данных о дате выплаты пенсий в регионах пока нет.

Отметим, что в прошлом месяце пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району были выплачены 12 июня.