Для стартапов введут налоговые льготы

На налогоплательщиков, получивших свидетельство "Стартап", будут распространяться льготы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это нашло отражение в предлагаемых изменениях в Налоговый кодекс, вынесенных сегодня на обсуждение на заседании Милли Меджлиса.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.