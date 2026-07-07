https://news.day.az/economy/1846446.html Для стартапов введут налоговые льготы На налогоплательщиков, получивших свидетельство "Стартап", будут распространяться льготы. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это нашло отражение в предлагаемых изменениях в Налоговый кодекс, вынесенных сегодня на обсуждение на заседании Милли Меджлиса. Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.
Для стартапов введут налоговые льготы
На налогоплательщиков, получивших свидетельство "Стартап", будут распространяться льготы.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это нашло отражение в предлагаемых изменениях в Налоговый кодекс, вынесенных сегодня на обсуждение на заседании Милли Меджлиса.
Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.
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