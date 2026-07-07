МЧС ведет поиски пропавшего в море подростка в Мардакяне

Вечером 6 июля на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила предварительная информация о том, что в море на необорудованном для купания участке в поселке Мардакян Хазарского района утонул один человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, к поисковой операции были привлечены водолазы-спасатели Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах.

В настоящее время продолжаются поиски В. А. Гумбатова, 2010 года рождения, в районе, где, предположительно, он утонул.

Дополнительная информация будет предоставлена позднее.