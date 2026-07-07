https://news.day.az/society/1846443.html МЧС ведет поиски пропавшего в море подростка в Мардакяне Вечером 6 июля на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила предварительная информация о том, что в море на необорудованном для купания участке в поселке Мардакян Хазарского района утонул один человек.
МЧС ведет поиски пропавшего в море подростка в Мардакяне
Вечером 6 июля на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила предварительная информация о том, что в море на необорудованном для купания участке в поселке Мардакян Хазарского района утонул один человек.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, к поисковой операции были привлечены водолазы-спасатели Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах.
В настоящее время продолжаются поиски В. А. Гумбатова, 2010 года рождения, в районе, где, предположительно, он утонул.
Дополнительная информация будет предоставлена позднее.
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