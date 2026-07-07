Для IT-специалистов будет введена новая налоговая льгота.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это предусмотрено в предлагаемых изменениях в Налоговый кодекс, которые были вынесены на обсуждение на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.