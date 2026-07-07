https://news.day.az/economy/1846450.html Для IT-специалистов будет введена новая налоговая льгота Для IT-специалистов будет введена новая налоговая льгота. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это предусмотрено в предлагаемых изменениях в Налоговый кодекс, которые были вынесены на обсуждение на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса. Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.
Для IT-специалистов будет введена новая налоговая льгота
Для IT-специалистов будет введена новая налоговая льгота.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это предусмотрено в предлагаемых изменениях в Налоговый кодекс, которые были вынесены на обсуждение на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса.
Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.
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