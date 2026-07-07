В 2029 году в Азербайджане пройдет перепись населения

Президент Ильхам Алиев подписал указ о проведении в 2029 году переписи населения.

Как передает Day.Az, информация об этом опубликована на официальном сайте Президента Азербайджана.

Согласно указу, очередная перепись населения в Азербайджане по состоянию на 1 октября 2029 года пройдет с 1 по 31 октября того же года.

Проведение подготовительных работ и самой переписи населения, обработка итогов, а также публикация и распространение ее результатов возложены на Государственный комитет по статистике Азербайджана.

Кабинету министров Азербайджана поручено в двухмесячный срок утвердить план мероприятий по подготовке и проведению переписи населения в Азербайджане в 2029 году, принять меры для обеспечения интеграции соответствующих данных из информационных ресурсов и систем профильных государственных органов (учреждений) в базу данных Государственного комитета по статистике Азербайджана в целях получения необходимых сведений из административных источников, а также решить другие вопросы, вытекающие из настоящего указа.