Продление пребывания иностранцев в Азербайджане станет электронным

В Азербайджане будут переведены в электронный формат административные процедуры по продлению срока временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Миграционный кодекс, а также в законы "О регистрации по месту жительства и месту пребывания" и "О государственной пошлине", обсужденном на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Было отмечено, что после уплаты государственной пошлины решение будет размещаться в электронном кабинете заявителя в Информационной системе электронного правительства и отправляться на адрес его электронной почты. Наряду с этим, будет обеспечено утверждение содержания решения, его оформление электронной подписью и уточнение правовых основ электронных услуг.

Предлагаемым изменением в Миграционный кодекс также определяется дополнительное основание для отказа в продлении срока временного пребывания. Так, непредоставление одного или нескольких документов, предусмотренных статьей 41.1 Миграционного кодекса, закрепляется в качестве основания для отказа.

Согласно изменению, предусмотренному в законе "О государственной пошлине", за повторную выдачу решения о продлении срока временного пребывания пошлина взиматься не будет.

Кроме того, решения о продлении срока временного пребывания, выданные до дня вступления закона в силу, сохранят свою юридическую силу до истечения указанного в них срока.

В случае утери, уничтожения, порчи этих документов или при изменении данных в документах, удостоверяющих личность иностранца или лица без гражданства, они будут оформляться в электронном виде, передаваться в Информационную систему электронного правительства для размещения в электронном кабинете заявителя, а также отправляться на его электронную почту.

В данных случаях уплата государственной пошлины за переоформление решения не потребуется.