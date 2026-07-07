Азербайджан вводит безвизовый режим для граждан Сингапура

Как сообщалось ранее, 7 июля состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Сингапура Вивианом Балакришнаном.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, министр Джейхун Байрамов проинформировал о решении Азербайджана ввести с 1 августа безвизовый режим для граждан Сингапура.

Отмечается, что Д.Байрамов выразил уверенность в том, что этот шаг внесет важный вклад в расширение контактов между народами, развитие деловых связей и туризма, а также дальнейшее углубление двусторонних отношений.

Напомним, что в ходе телефонного разговора министры констатировали наличие потенциала для интенсификации политического диалога, расширения сотрудничества в таких направлениях, как экономика, торговля, инвестиции, цифровая трансформация, инновации, транспорт и логистика, образование и развитие человеческого капитала, а также отметили важность шагов, предпринимаемых в направлении развития двусторонней договорно-правовой базы.

Была подчеркнута значимость сотрудничества на многосторонних платформах, в том числе в рамках ООН и других международных организаций, состоялся обмен мнениями по кандидатурам в выборные органы международных организаций.

В ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы региональной безопасности. Министр Джейхун Байрамов проинформировал о работе, проводимой в направлении обеспечения устойчивого мира и стабильности в регионе в постконфликтный период. До внимания были доведены проведение масштабных восстановительных и реконструкционных работ на освобожденных территориях Азербайджана, а также значимость открытия транспортных и коммуникационных линий в регионе с точки зрения экономической интеграции и укрепления взаимного доверия.

"Министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что отношения Азербайджана со странами Центральной Азии в последние годы вышли на стратегический уровень, и в данном контексте сотрудничество в формате C6, а также проекты на Каспии, Среднего коридора и другие региональные связующие проекты вносят важный вклад в продвижение устойчивой экономической интеграции на евразийском пространстве", - говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что в ходе телефонного разговора стороны также обменялись мнениями по другим региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.