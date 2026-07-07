Названы дата и повестка очередного заседания Милли Меджлиса

Обнародована повестка заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса, которое состоится 10 июля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Милли Меджлис, на заседании будут обсуждены следующие вопросы:

Проект закона Азербайджанской Республики о присоединении к Международной конвенции о контроле судовых балластных вод и осадков и управлении ими.

Проект закона Азербайджанской Республики об утверждении "Договора между Азербайджанской Республики и Украиной о правовой помощи по гражданским и торговым делам".

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания Азербайджанской Республики, а также в законы "О дорожном движении", "О транспорте", "О государственной пошлине", "О списке предметов, которые могут принадлежать определенным участникам гражданского оборота и нахождение которых в обороте допускается на основании специального разрешения (с ограниченным гражданским оборотом)", "Об автомобильном транспорте" и "Об авиации" (третье чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи с исполнением Закона Азербайджанской Республики № 307-VIIQD от 9 декабря 2025 года "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О дорожном движении"" (третье чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О бюджетной системе", "О страховой деятельности" и "О Счетной палате" (третье чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О таможенном тарифе" (третье чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики "Об информации, информатизации и защите информации" (третье чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О психиатрической помощи" (второе чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Таможенный кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О государственных закупках" (второе чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики "О семеноводстве" (первое чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О селекционных достижениях", "О государственной пошлине", "О лицензиях и разрешениях" и "О техническом регулировании" (первое чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики "О рыболовстве" (первое чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О государственной пошлине" и "О лицензиях и разрешениях" (первое чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Земельный кодекс Азербайджанской Республики, Гражданский кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики "Об оценочной деятельности" (первое чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Земельный кодекс Азербайджанской Республики, Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, а также в законы Азербайджанской Республики "О государственном кадастре недвижимости, мониторинге земель и землеустройстве", "О рынке земли" и "О государственном реестре недвижимого имущества" (первое чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Земельный кодекс Азербайджанской Республики, Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, а также в законы Азербайджанской Республики "О приватизации жилищного фонда в Азербайджане", "О государственном земельном кадастре, мониторинге земель и землеустройстве", "О государственном реестре недвижимого имущества", "О внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики" № 918-VQD от 15 декабря 2017 года и "Об аграрном страховании" (первое чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс об административных проступках Азербайджанской Республики (первое чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О медицинском страховании" и "О правах лиц с инвалидностью" (первое чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Миграционный кодекс Азербайджанской Республики, а также в законы Азербайджанской Республики "О регистрации по месту жительства и месту пребывания" и "О государственной пошлине" (первое чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О рациональном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности" (первое чтение).