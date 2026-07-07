Извержение вулкана в Гватемале

В Гватемале туристам предлагают понаблюдать за извержением вулкана Сантьягито со смотровой площадки Эль-Пикачо.

Как передает Day.Az, соответствующее видео распространилось в социальных сетях.

Смотровая площадка расположена на склоне вулкана Санта-Мария и открывает впечатляющий вид на активный вулканический купол Сантьягито, позволяя наблюдать за его извержениями с безопасного расстояния.