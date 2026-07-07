https://news.day.az/world/1846553.html Извержение вулкана в Гватемале - ВИДЕО В Гватемале туристам предлагают понаблюдать за извержением вулкана Сантьягито со смотровой площадки Эль-Пикачо. Как передает Day.Az, соответствующее видео распространилось в социальных сетях.
Извержение вулкана в Гватемале - ВИДЕО
В Гватемале туристам предлагают понаблюдать за извержением вулкана Сантьягито со смотровой площадки Эль-Пикачо.
Как передает Day.Az, соответствующее видео распространилось в социальных сетях.
Смотровая площадка расположена на склоне вулкана Санта-Мария и открывает впечатляющий вид на активный вулканический купол Сантьягито, позволяя наблюдать за его извержениями с безопасного расстояния.
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