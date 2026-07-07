В Нью-Йорке появилась угроза обрушения высотного здания

В центре Манхэттена несколько этажей 38-этажного здания начали прогибаться во время реконструкции, из-за чего были эвакуированы люди из самого объекта, а также из соседних зданий.

Как передает Day.Az со ссылкой на ABC7, речь идет о бывшей штаб-квартире фармацевтической компании Pfizer, которую переоборудуют под жилой комплекс.

По данным городских властей, в ходе строительных работ под нагрузкой начали прогибаться этажи с 21-го по 26-й.

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани сообщил, что в результате инцидента никто не пострадал. В целях безопасности были эвакуированы не только офисное здание, но и расположенные рядом высотки, а также школа, где обучаются около 400 детей.