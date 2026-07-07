Живописные горы Чугач на Аляске

В сети распространилось видео с живописными видами гор Чугач на Аляске.

Как передает Day.Az, кадры стремительно набирают популярность в социальных сетях.

Горы Чугач считаются одной из самых впечатляющих природных достопримечательностей Аляски. Расположенный недалеко от Анкориджа хребет известен своими величественными ледниками, обильными снегопадами и богатым животным миром.