https://news.day.az/world/1846566.html Живописные горы Чугач на Аляске - ВИДЕО В сети распространилось видео с живописными видами гор Чугач на Аляске. Как передает Day.Az, кадры стремительно набирают популярность в социальных сетях. Горы Чугач считаются одной из самых впечатляющих природных достопримечательностей Аляски.
Живописные горы Чугач на Аляске - ВИДЕО
В сети распространилось видео с живописными видами гор Чугач на Аляске.
Как передает Day.Az, кадры стремительно набирают популярность в социальных сетях.
Горы Чугач считаются одной из самых впечатляющих природных достопримечательностей Аляски. Расположенный недалеко от Анкориджа хребет известен своими величественными ледниками, обильными снегопадами и богатым животным миром.
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