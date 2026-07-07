В Tesla может появиться аналог Face ID

Tesla может внедрить дополнительную биометрическую систему безопасности для автомобилей с функцией Full Self-Driving (FSD). На это указывают изменения, обнаруженные исследователями в коде последней версии мобильного приложения Tesla для iOS.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Electrek.

Судя по коду, компания работает над механизмом, который будет подтверждать личность водителя с помощью салонной камеры перед активацией системы FSD. В приложении были обнаружены строки fsdIdentityCheckFailedTitle и showFsdIdentityCheckFailedDialog, указывающие на возможную проверку авторизации пользователя.

Если идентификация не будет пройдена, система, предположительно, заблокирует включение автопилота и выведет соответствующее уведомление об ошибке. Официально Tesla разработку новой функции пока не подтверждала.

Эксперты отмечают, что подобный механизм может повысить безопасность использования FSD, ограничив доступ к системе для неавторизованных водителей. Кроме того, технология может найти применение при управлении корпоративными автопарками и в сервисах роботакси.

Поскольку информация основана исключительно на анализе программного кода приложения, пока нет подтверждения, что функция появится в серийных автомобилях. Для ее запуска, вероятно, потребуется обновление не только мобильного приложения, но и программного обеспечения самих автомобилей.