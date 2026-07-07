EIA оценило добычу нефти в Азербайджане до 2028 года

EIA назвало прогнозы по добыче нефти в Азербайджане до 2028 года.

Как говорится в краткосрочном энергетическом прогнозе Управления энергетической информации США (EIA) за июль 2026 года, производство нефти и других жидких углеводородов в Азербайджане, как ожидается, составит в среднем 0,55 миллиона баррелей в сутки в 2026 году, а в 2027-м показатель снизится до 0,52 миллиона баррелей в сутки, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Таким образом EIA оставило прогноз по добыче нефти в Азербайджане без изменений по сравнению с предыдущим отчетом.

Согласно прогнозу, показатель снизится по сравнению с оценочным уровнем 0,57 миллиона баррелей в сутки в 2025 году.

Производство, по оценкам EIA, составило в среднем 0,56 миллиона баррелей в сутки в первом квартале, снизилось до 0,55 миллиона баррелей в сутки во втором квартале. А в третьем и четвертом кварталах добыча ожидается на уровне 0,54 миллиона баррелей в сутки.

Аналогичная динамика прогнозируется и в 2027 году: добыча ожидается на уровне 0,53 миллиона баррелей в сутки в первом квартале, 0,52 миллиона баррелей в сутки - во втором и третьем кварталах и 0,51 миллиона баррелей в сутки - в четвертом квартале.

Между тем, по данным министерства энергетики Азербайджана, в 2025 году в стране было добыто 27,7 миллиона тонн нефти, включая газовый конденсат. Из этого объема 16,2 миллиона тонн пришлось на месторождение "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), 3,8 миллиона тонн - на "Шахдениз", 0,6 миллиона тонн - на месторождение "Абшерон", и 7,1 миллиона тонн - на долю Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

За отчетный период было экспортировано 23,1 миллиона тонн нефти, включая газовый конденсат, из которых 20 миллионов тонн обеспечили консорциумы, 2,5 миллиона тонн - SOCAR и 0,6 миллиона тонн - JOCAP.