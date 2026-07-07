Пожар в общежитии в Гяндже

В Гяндже зарегистрирован пожар в общежитии.

Как передает Day.Az, происшествие произошло в общежитии № 2, расположенном в жилом массиве Аббас Саххат.

По данным, в здании внезапно вспыхнул пожар. В связи с происшествием на территорию незамедлительно были привлечены пожарная техника и личный состав Гянджинского городского управления Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Пожар удалось потушить.