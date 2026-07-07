https://news.day.az/society/1846569.html Пожар в общежитии в Гяндже В Гяндже зарегистрирован пожар в общежитии. Как передает Day.Az, происшествие произошло в общежитии № 2, расположенном в жилом массиве Аббас Саххат. По данным, в здании внезапно вспыхнул пожар.
Пожар в общежитии в Гяндже
В Гяндже зарегистрирован пожар в общежитии.
Как передает Day.Az, происшествие произошло в общежитии № 2, расположенном в жилом массиве Аббас Саххат.
По данным, в здании внезапно вспыхнул пожар. В связи с происшествием на территорию незамедлительно были привлечены пожарная техника и личный состав Гянджинского городского управления Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Пожар удалось потушить.
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