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"Карабах" представил форму на новый сезон - ВИДЕО

Футбольный клуб "Карабах" представил новую игровую форму, в которой команда будет выступать в сезоне-2026/2027. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, о презентации агдамский клуб сообщил, опубликовав видеоролик на своей официальной странице в социальных сетях. Новая экипировка выполнена в белом, черном и синем цветах.