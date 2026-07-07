https://news.day.az/unusual/1846575.html 105-летняя женщина раскрыла секрет долголетия Жительница Великобритании Айви Минан отметила 105-й день рождения и раскрыла секреты своей долгой жизни. Как передает Day.Az, об этом пишет Daily Mail. Минан провела праздник в кругу друзей и семьи в доме престарелых в Рагли, где она сейчас живет.
105-летняя женщина раскрыла секрет долголетия
Жительница Великобритании Айви Минан отметила 105-й день рождения и раскрыла секреты своей долгой жизни.
Как передает Day.Az, об этом пишет Daily Mail.
Минан провела праздник в кругу друзей и семьи в доме престарелых в Рагли, где она сейчас живет.
На вопрос о секрете долголетия она ответила: "Для меня это загадка - просто хорошая жизнь и счастливый брак".
Другим возможным секретом женщина назвала хороший сон.
Минан - ветеран Второй мировой войны. Она четыре года служила в женском подразделении британской армии.
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