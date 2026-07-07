105-летняя женщина раскрыла секрет долголетия

Жительница Великобритании Айви Минан отметила 105-й день рождения и раскрыла секреты своей долгой жизни.

Как передает Day.Az, об этом пишет Daily Mail.

Минан провела праздник в кругу друзей и семьи в доме престарелых в Рагли, где она сейчас живет.

На вопрос о секрете долголетия она ответила: "Для меня это загадка - просто хорошая жизнь и счастливый брак".

Другим возможным секретом женщина назвала хороший сон.

Минан - ветеран Второй мировой войны. Она четыре года служила в женском подразделении британской армии.