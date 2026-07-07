Месси не сдержал слез после победы над сборной Египта

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не сумел сдержать слез после волевой победы команды над египтянами в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу аргентинцев, которые проигрывали в два мяча до 79-й минуты.

Месси в прошедшей игре не реализовал пенальти в первом тайме, но позднее забил гол, который восстановил равенство на табло. Победный мяч был забит на 3-й добавленной ко второму тайму минуте.

В четвертьфинале сборная Аргентины сыграет с победителем матча между командами Швейцарии и Колумбии, который пройдет позднее во вторник.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля. Сборная Аргентины является действующим победителем мирового первенства.