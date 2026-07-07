Месси стал абсолютным рекордсменом по матчам на чемпионатах мира

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси принимает участие в матче 1/8 финала чемпионата мира - 2026 с национальной командой Египта (3:2).

Это 14-я игра аргентинца в плей-офф мировых первенств - он повторил рекорд экс-игрока сборной Германии Мирослава Клозе, сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz.

Помимо этого, Месси стал абсолютным рекордсменом по числу игр на мировых первенствах (31). В данном рейтинге учитываются и женские команды, ранее рекорд принадлежал американке Кристин Лилли.

Чемпионат мира по футболу - 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.