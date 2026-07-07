Лига чемпионов: "Сабах" встречается с "Нью-Сейнтс"

21:07

Стартовал второй тайм.

20:52

Завершился первый тайм матча между азербайджанским "Сабахом" и валлийским "Нью-Сейнтс".

После стартовых 45 минут счет не открыт - 0:0.

20:11

Стартовал матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между азербайджанским "Сабахом" валлийским "Нью-Сейнтс".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, поединок проходит на стадионе Bank Respublika Arena в Масазыре.

"Сабах": Стас Покатилов (к), Стив Сольве, Рахман Дашдамиров, Аким Зедадка, Тимотеуш Пухач, Иван Лепиница, Умарали Рахмоналиев, Алексей Исаев, Велько Симич, Аарон Малуда, Джой-Ланс Миккельс.

Главный тренер: Валдас Дамбраускас.

ТНС: Нейтан Шеппард, Джек Боденем, Дайнел Симеу, Дэн Уильямс, Дэниэл Редмонд (к), Доминик Корнесс, Лео Смит, Оин Фаррелл, Рис Хьюз, Бен Кларк, Джордан Уильямс.

Главный тренер: Крейг Харрисон.