В Азербайджане загорелся грузовик с 25 тоннами пшеницы

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о возгорании автомобиля в поле с зерновыми культурами в селе Баян Огузского района.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, в связи с поступившей информацией на место происшествия незамедлительно были направлены силы Огузской районной пожарной части Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Пожарные в кратчайшие сроки ликвидировали возгорание, возникшее в кабине грузового автомобиля марки MAN, не допустив распространения огня на грузовой отсек и прилегающую территорию.

В результате пожара сгорели кабина и передние колеса грузовика.

Остальная часть автомобиля, находившиеся в кузове 25 тонн пшеницы, а также посевные площади были защищены от огня.