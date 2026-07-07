Зеленский поблагодарил Азербайджан на саммите НАТО

Хочу поблагодарить каждого лидера страны, каждую компанию, которая сотрудничает с Украиной в оборонном секторе. Европейский союз, Турция, страны НАТО, а также такие страны, как Азербайджан и страны Персидского залива являются нашими сильными партнерами, и я надеюсь, что наше сотрудничество обеспечит нашим странам надежную защиту от угроз.

Как передает Day.Az, об этом заявил президент Украины Володимир Зеленский на Форуме оборонной промышленности в Анкаре в рамках саммита НАТО.

Зеленский отметил, что Украина предлагает партнерам инициативу Drone Deal, которая предусматривает не только закупку дронов, но и совместное производство беспилотников.

"Drone Deal - это не только закупка дронов, но и совместное производство. Эта инициатива - быстрый доступ к средствам защиты", - подчеркнул президент Украины.