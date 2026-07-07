https://news.day.az/society/1846473.html Глава Минобороны наградил гендиректора и группу военнослужащих - ФОТО Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов наградил генерального директора и группу военнослужащих различными медалями. Как передает Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба министерства обороны Азербайджана.
Глава Минобороны наградил гендиректора и группу военнослужащих - ФОТО
Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов наградил генерального директора и группу военнослужащих различными медалями.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба министерства обороны Азербайджана.
Согласно соответствующему приказу генерал-полковника З.Гасанова, заместитель министра обороны - генеральный директор Агиль Гурбанов награжден медалью "За заслуги в области военного сотрудничества", генерал-майор Эльмир Ибрагимов - медалью "За отличие в военной службе" 1-й степени, а генерал-майор Эльнур Казымов и полковник Теймур Мамедов - медалью "За доблесть".
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