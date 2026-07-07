https://news.day.az/world/1846514.html Необычный кинотеатр появился в Танзании - ВИДЕО В Танзании посетителям предлагают необычный кинотеатр под открытым небом, где фильмы можно посмотреть в компании жирафов и зебр. Как передает Day.Az, видео с необычным форматом отдыха распространилось в социальных сетях.
Необычный кинотеатр появился в Танзании - ВИДЕО
В Танзании посетителям предлагают необычный кинотеатр под открытым небом, где фильмы можно посмотреть в компании жирафов и зебр.
Как передает Day.Az, видео с необычным форматом отдыха распространилось в социальных сетях.
Такие киносеансы проходят на территории сафари-парка и отеля Serval Wildlife, где зрители могут наслаждаться фильмами в окружении дикой природы.
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