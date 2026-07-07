Необычный кинотеатр появился в Танзании

В Танзании посетителям предлагают необычный кинотеатр под открытым небом, где фильмы можно посмотреть в компании жирафов и зебр.

Как передает Day.Az, видео с необычным форматом отдыха распространилось в социальных сетях.

Такие киносеансы проходят на территории сафари-парка и отеля Serval Wildlife, где зрители могут наслаждаться фильмами в окружении дикой природы.