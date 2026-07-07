Французские джазовые ритмы под открытым небом летнего Баку - Eric Jacot Band на Shahin Novrasli Festival

Летний вечер в старинной части Баку - Ичери Шехер вновь наполнился джазом - в рамках Shahin Novrasli Festival был представлен концерт Eric Jacot Band. Концерт под открытым небом собрал ценителей живой музыки - мягкое звучание контрабаса, джазовые импровизации и тёплая атмосфера Старого города превратили вечер в умиротворяющее путешествие.

Как сообщает Day.Az, после основной программы состоялся традиционный джем-сейшн, где музыканты фестиваля вместе создавали новые импровизации, благодаря чему зрители стали свидетелями живого творческого диалога.

Эрик Жако - известный французский джазовый музыкант, контрабасист и бас-гитарист. Выпускник Национальной консерватории Сен-Мор, обладатель золотой медали по классу контрабаса и камерной музыки. Он виртуозно объединяет европейский джаз, свинг и латиноамериканские ритмы, создавая собственное узнаваемое звучание.

Shahin Novrasli Festival 2026 проходит в Ичери Шехер со 2 по 12 июля. В течение десяти дней фестиваль объединит известных музыкантов из десяти стран мира, предлагая жителям и гостям Баку насыщенную программу: концерты, ежедневные DJ-сеты, джем-сейшн, фестивальную ярмарку, выступления молодых талантов и литературный конкурс.

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