На побережье Каспия прошел международный турнир по паделу FIP Bronze Baku II
На побережье Каспия, на кортах Sea Breeze Sport Beach Club, прошел международный турнир по паделу FIP Bronze Baku II. Соревнования объединили 170 спортсменов из 20 стран, включая Азербайджан, Испанию, Португалию, Аргентину, Нидерланды, Мексику, Францию и другие.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении организаторов.
Приморские корты Sea Breeze Sport Beach Club на несколько дней стали центром мирового падела. Турнир FIP Bronze Baku II объединил сильнейших спортсменов и подтвердил статус комплекса как современной площадки для проведения международных соревнований.
Победителями женского турнира стали Барбара Лас Эрас из Испании и Дарья Кучерявая из России. Второе место заняли Стеффи Мера из Франции и Констанса Гориту из Португалии. В мужском разряде победу одержали испанские спортсмены Гонсало Рубио и Игнасио Вилариньо Гестосо. Серебряными призерами стали Хуан Пабло Даметто из Италии и Филип Каллеха из Швеции.
Турнир состоялся при поддержке министра молодежи и спорта Азербайджана, Федерации тенниса и падела Азербайджана, партнеров турнира.
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