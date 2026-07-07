Европа без крыши: как жилищный кризис взламывает политическую систему ЕС

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network

На сайте Baku Network опубликована статья о жилищном кризисе в Европе.

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Европейский проект десятилетиями держался на простом негласном обещании: если человек работает, платит налоги, соблюдает правила и участвует в жизни общества, он может рассчитывать на базовую стабильность. Не на роскошь, не на дворец, не на вид на море, а на нормальную квартиру, долгосрочную аренду, ипотеку, семью, предсказуемое будущее.

Это обещание треснуло.

Жилищный кризис стал одной из самых опасных проблем Европейского союза не потому, что квартиры подорожали. Цены росли и раньше. Опасность в другом: жилье перестало быть социальным институтом и окончательно превратилось в финансовый актив. Дом, который для одной семьи является условием жизни, для инвестиционного фонда стал строкой в портфеле. Квартира, где молодой человек мог бы начать самостоятельную жизнь, для владельца капитала стала инструментом защиты от инфляции. Город, созданный для жителей, все чаще работает как машина по извлечению ренты.

Именно поэтому вопрос жилья в Европе больше не относится только к строительству, ипотеке или аренде. Он стал вопросом демографии, миграции, классового конфликта, доверия к государству и устойчивости демократии.

По данным Eurobarometer за 2025 год, нехватка доступного жилья является самой острой проблемой для жителей европейских городов: ее назвали срочной 51 процент респондентов. Это больше, чем безработицу и бедность. В другой плоскости общественного запроса видна та же тревога: только около трети граждан ЕС удовлетворены доступом к доступному жилью в своих странах, а 26 процентов называют жилье одной из сфер, на которую Евросоюз должен тратить бюджетные средства.

В марте 2026 года Европарламент принял доклад о жилищном кризисе в ЕС и предложениях по выходу из него. Сам факт появления такого документа важнее многих его формулировок: Брюссель фактически признал, что проблема уже вышла за пределы компетенции муниципалитетов и национальных правительств. Европейский парламент прямо рассматривает кризис жилья как общеевропейский вызов, связанный с доступностью, устойчивостью и социальной стабильностью.

Но признать болезнь легче, чем вылечить. У Европы есть диагноз, но пока нет политического мужества признать главный вывод: без массового строительства, пересмотра земельной политики и ограничения спекулятивного использования жилья кризис будет только углубляться.

Дом стал роскошью: поколение арендаторов против поколения собственников

С 2010 года европейский рынок жилья ушел в отрыв от доходов населения. По данным Eurostat, между 2010 годом и четвертым кварталом 2024 года цены на жилье в ЕС выросли на 55,4 процента, а арендная плата - на 26,7 процента. В четвертом квартале 2025 года рост продолжился: цены на жилье в ЕС увеличились на 5,5 процента к тому же периоду 2024 года, аренда - на 3,2 процента.

За сухими процентами скрывается социальная катастрофа. В Амстердаме средняя квартира, по данным Deloitte Property Index 2025, стоит около 15,4 годовых дохода. В Афинах - 15,3. В Праге - 15. Это уже не рынок для среднего класса. Это рынок, где собственность становится наследственным преимуществом, а не результатом труда.

В Нидерландах средняя цена жилья превышает 500 тысяч евро. При ипотечном платеже около 2500 евро в месяц и зарплате после налогов около 3000 евро покупка квартиры для многих молодых специалистов превращается в арифметическую невозможность. Формально человек не беден. Он работает, имеет образование, платит налоги. Но путь к собственности закрыт.

Так рождается новая европейская линия раскола: не между левыми и правыми, не между городом и деревней, не между мигрантами и коренными жителями, а между теми, кто успел войти на рынок недвижимости до ценового взрыва, и теми, кто пришел слишком поздно.

Старшее поколение, купившее жилье в 1980-1990-е годы, стало бенефициаром роста цен на землю. Их квартиры и дома дорожают без дополнительных усилий. Для них высокая стоимость недвижимости - гарантия благосостояния, пенсионная подушка, семейный капитал. Для молодых людей та же самая динамика означает блокировку будущего.

В этом конфликте нет простого морального разделения на виновных и жертв. Пожилой собственник защищает накопленное. Молодой арендатор требует доступа к жизни. Но политическая система, которая десятилетиями поощряла рост цен на недвижимость как признак процветания, теперь столкнулась с обратной стороной этого успеха: жилье стало слишком дорогим для тех, кто должен поддерживать экономику будущего.

Когда квартира дороже семьи: демографическая мина под Европой

Жилищный кризис бьет не только по кошельку. Он меняет поведение людей.

Молодые пары откладывают брак, рождение детей, переезд из родительского дома и самостоятельную жизнь. Родительство все чаще воспринимается не как естественный этап, а как дорогостоящий проект, требующий собственного жилья, стабильного дохода и защиты от внезапного скачка аренды.

Это особенно важно для Европы, где демографическая проблема уже стала стратегической. Низкая рождаемость, старение населения и сокращение рабочей силы давно тревожат правительства Германии, Италии, Испании, Польши, Португалии, стран Балтии. Но невозможно серьезно говорить о демографии, когда молодая семья тратит половину дохода на аренду или живет с родителями до 35 лет.

По данным Eurofound, в Ирландии доля работающих молодых людей в возрасте 25-34 лет, которые живут с родителями из-за дороговизны жилья, с 2017 по 2022 год выросла с 27 до 40 процентов. В Португалии этот показатель увеличился на 11 процентных пунктов, в Испании - на 7. Это уже не культурная особенность Южной Европы, где дети традиционно дольше живут в родительском доме. Это экономическое принуждение.

Когда жилье недоступно, падает мобильность. Когда падает мобильность, замедляется карьерный рост. Когда молодые люди не могут переехать туда, где есть работа, экономика теряет эффективность. Когда семьи не уверены в завтрашнем дне, они не рожают детей. Так жилищный кризис превращается в демографический кризис, а затем - в кризис пенсионных систем, налоговой базы и социальной модели.

Европа любит обсуждать рождаемость языком ценностей, семейной политики и культурных трендов. Но одна из причин проще и жестче: люди не заводят детей в комнате, которую не могут оплатить через год.

Главный дефицит Европы: не деньги, а квадратные метры

Самое распространенное политическое заблуждение состоит в том, что жилищный кризис можно решить субсидиями. Государство дает льготную ипотеку, помогает молодым семьям, снижает налоговую нагрузку, компенсирует часть аренды. На бумаге это выглядит социально. На практике часто разгоняет цены.

Если предложение ограничено, любые дополнительные деньги на стороне спроса быстро оказываются в цене объекта. Продавец понимает, что покупатель получил субсидию, и рынок корректируется вверх. В итоге государственная помощь оседает не у молодой семьи, а у владельца недвижимости или девелопера.

Корень кризиса - дефицит предложения.

По оценкам CBRE, Европе не хватает около 9,6 миллиона домов, что составляет примерно 3,5 процента существующего жилого фонда. Еврокомиссия оценивает ежегодный дополнительный потребный объем строительства примерно в 650 тысяч домов. Необходимый инвестиционный разрыв оценивается примерно в 153 миллиарда евро в год.

В крупнейших городах спрос растет быстрее, чем предложение. В 2022-2025 годах количество домохозяйств в крупнейших европейских городах увеличилось примерно на 3,5 процента, а жилой фонд - лишь на 2,1 процента. Это означает простую вещь: каждый год давление на рынок усиливается.

Германия показывает масштаб проблемы особенно наглядно. По оценкам, стране не хватает около 1,4 миллиона домов. Строится примерно 200 тысяч единиц жилья в год, тогда как для ликвидации дефицита к 2030 году нужно около 400 тысяч ежегодно. Разрыв не сокращается, а закрепляется.

Причины известны: дорогие материалы, нехватка рабочих рук, рост ставок, экологические требования, бюрократия, длительные процедуры выдачи разрешений, сопротивление местных жителей, судебные иски, ограничения по земле. В Нидерландах часть проектов годами упирается в нормы по выбросам азота. В Германии строительство тормозят сложные согласования и высокая стоимость работ. В Ирландии и Великобритании местные власти и жители часто блокируют уплотнение застройки.

Европа оказалась в ловушке собственного урбанистического благополучия. Она хочет доступного жилья, но не хочет стройки рядом. Хочет низких цен, но защищает стоимость собственности. Хочет молодых семей, но не дает им пространства. Хочет роста экономики, но блокирует города, где этот рост мог бы происходить.

Airbnb оказался удобным врагом, но не главной причиной кризиса

Политикам нужен простой виновник. В жилищном кризисе такую роль часто отдают платформам краткосрочной аренды: Airbnb, Booking.com и аналогичным сервисам. В туристических городах это объяснение удобно и эмоционально убедительно. Жители видят чемоданы в подъездах, квартиры для туристов, исчезновение соседей, бары вместо магазинов, рост шума, вытеснение местной жизни из исторических центров.

Проблема реальна. В Барселоне, Амстердаме, Лиссабоне, Флоренции, Дубровнике, Венеции и ряде других городов краткосрочная аренда действительно усилила давление на жилье. Собственник может заработать за туристический сезон больше, чем за месяцы обычной аренды. Часть квартир уходит из долгосрочного фонда. Центры городов превращаются в гостиничную инфраструктуру без вывески.

Но Airbnb не объясняет весь кризис.

Во многих городах аренда росла и после введения ограничений на краткосрочную сдачу. В Амстердаме и Барселоне, где правила ужесточались еще с 2018-2019 годов, долгосрочная аренда продолжала дорожать. В Лиссабоне запреты снижали цены преимущественно в затронутых районах и не меняли общую структуру рынка. В Берлине, Гамбурге и Мюнхене ограничения посуточной аренды не привели к системному снижению стоимости долгосрочного найма.

Причина проста: если в городе физически не хватает жилья, возвращение части квартир с туристического рынка может смягчить напряжение, но не ликвидировать дефицит. Airbnb - симптом и ускоритель, но не первопричина. Политики часто используют его как удобную мишень, чтобы не говорить о более сложных вещах: земле, разрешениях, налогах, инвестиционных фондах, строительной политике и сопротивлении собственников.

Евросоюз тем не менее пытается вмешаться. Европейская комиссия в декабре 2025 года представила первый общеевропейский план доступного жилья, а также обозначила линию на регулирование краткосрочной аренды и повышение прозрачности данных для местных властей. Среди ключевых параметров плана - более 43 миллиардов евро уже мобилизованных средств в рамках бюджета 2021-2027 годов, дополнительные 10 миллиардов евро из бюджета ЕС в 2026-2027 годах и до 375 миллиардов евро финансирования со стороны партнерских финансовых институтов к 2029 году.

Это серьезные цифры. Но деньги сами по себе не построят дома, если муниципалитеты, суды, нормы и местные протесты будут блокировать каждый крупный проект.

Финансовые фонды покупают город: жилье как актив против жилья как права

Самый глубокий конфликт связан не с туристами, а с финансовизацией жилья.

После финансового кризиса 2008 года, эпохи низких ставок и последующей инфляционной волны недвижимость стала идеальным инструментом сохранения капитала. Для пенсионных фондов, страховых компаний, частных инвесторов, семейных офисов и транснациональных фондов городское жилье стало надежным активом: ограниченное предложение, устойчивый спрос, политически защищенная собственность, долгосрочный рост земли.

С точки зрения капитала это рационально. С точки зрения общества - разрушительно.

Когда квартиры покупают не для проживания и не даже для обычной аренды, а как средство хранения стоимости, город теряет жилую функцию. Часть фонда пустует. Часть выводится в премиальный сегмент. Часть удерживается в ожидании роста цены. При этом рыночная статистика фиксирует высокий спрос, хотя реальная потребность жителей остается неудовлетворенной.

По данным JLL, инвестиции в европейский жилой сектор в 2024 году выросли на 34 процента, в 2025 году - еще на 22 процента и превысили 70 миллиардов евро. Иностранные инвестиции, по имеющимся данным, увеличились на 55 процентов, в значительной степени за счет американских и канадских покупателей. На жилой сектор приходится около 21 процента всех европейских инвестиций в недвижимость - вдвое больше, чем в 2008 году.

Эта динамика меняет политическую экономию города. Раньше рост цен на жилье считался сигналом привлекательности. Теперь он становится индикатором вытеснения. Чем успешнее город, тем труднее в нем жить тем, кто обеспечивает его работу: учителям, врачам, полицейским, инженерам, журналистам, сотрудникам транспорта, малому бизнесу, молодым специалистам.

Так возникает парадокс богатого города: деньги есть, жилья нет. Инвестиции идут, доступность падает. Небоскребы строятся, но семьи уезжают. Районы благоустраиваются, но теряют жителей. Город становится красивее и мертвее одновременно.

Аренда превратилась в лотерею: кто не купил, тот проиграл

Когда покупка жилья становится невозможной, люди уходят на рынок аренды. Но именно это усиливает давление на аренду.

Те, кто при нормальных условиях взяли бы ипотеку, вынуждены снимать. Спрос растет. Владельцы, столкнувшиеся с инфляцией, ремонтом, налогами, новыми требованиями по энергоэффективности и высокими ставками по кредитам, перекладывают издержки на арендаторов. Часть арендодателей уходит с рынка, продавая квартиры на пике цен или избегая долгосрочных обязательств.

В Великобритании в 2025 году, по имеющимся оценкам, около 93 тысяч арендодателей покинули рынок. Это на 43 процента больше, чем годом ранее. Средняя арендная плата выросла примерно на 9-12 процентов за год, а на каждое объявление о сдаче квартиры приходилось около десяти заявок.

Великобритания не входит в ЕС, но ее пример важен для понимания европейской логики: если государство ужесточает требования к арендодателям, не увеличивая предложение, часть собственников просто выходит из долгосрочного найма. Хорошее намерение может привести к обратному эффекту.

Та же дилемма видна в Германии, Нидерландах, Ирландии. Политики хотят защитить арендатора от произвола, но слишком жесткая защита при дефиците жилья может сократить предложение. Арендодатель, боясь невозможности выселить неплательщика или столкнуться с жестким регулированием, предпочтет продать объект, держать его пустым, сдавать посуточно, помесячно студентам и цифровым кочевникам или перевести жилье в другой формат.

В итоге арендатор оказывается в еще более слабой позиции. Он не может купить жилье, потому что дорого. Не может снять жилье, потому что конкуренция огромна. Не может требовать слишком много, потому что за дверью стоят десятки претендентов. Это уже не рынок выбора, а рынок допуска.

Берлинская ошибка: почему заморозка аренды не спасает город

Самое соблазнительное решение - просто запретить рост аренды.

В феврале 2020 года Берлин пошел на радикальный шаг: заморозил арендную плату для значительной части жилого фонда. Политически это выглядело как победа арендаторов. Но рынок отреагировал быстро: количество квартир в открытом предложении сократилось. В апреле 2021 года Конституционный суд Германии отменил закон.

Урок Берлина состоит не в том, что арендаторов нельзя защищать. Урок в другом: административный потолок цен не создает новых квартир. Он перераспределяет дефицит. Те, кто уже внутри регулируемой системы, получают защиту. Те, кто пытается войти на рынок, сталкиваются с еще более закрытой дверью.

При жестком контроле возникает серый рынок: неофициальные доплаты, двойные договоры, платежи за мебель, дискриминация претендентов, личные связи, закрытые группы. Внешне государство контролирует цену. Реально рынок переносит цену в тень.

Это не означает, что регулирование аренды бесполезно. Долгосрочные договоры, прозрачные правила индексации, защита от внезапного выселения, ограничение злоупотреблений необходимы. Но без строительства они превращаются в борьбу за место в очереди.

Европейские левые часто правы в диагнозе: жилье нельзя оставлять только рынку. Европейские правые часто правы в механике: без роста предложения цены не снизить. Трагедия в том, что обе стороны используют правоту против друг друга, а не складывают ее в рабочую модель.

Венская формула: почему один город выдерживает то, что ломает другие

На европейском фоне Вена остается главным аргументом сторонников социальной жилищной политики. Около 40-45 процентов жилищного фонда города приходится на муниципальные и кооперативные квартиры. По уровню дохода на такое жилье формально могут претендовать до 75-80 процентов населения. Это не узкая программа для беднейших, а широкая городская модель.

Секрет Вены в том, что социальное жилье не стало стигмой. Оно не вытолкнуто на окраины, не сведено к гетто, не отдано только самым уязвимым. Муниципальный и кооперативный сектор конкурирует с частным рынком и сдерживает его. Долгосрочные договоры снижают страх. Арендатор не чувствует себя временным человеком в собственном городе.

Но Вену трудно просто скопировать. Ее модель создавалась десятилетиями, с другой земельной политикой, другой муниципальной культурой, другим объемом публичного контроля над фондом. Нельзя за два бюджетных цикла построить то, что формировалось поколениями.

Тем не менее венский опыт показывает главное: жилье становится доступнее там, где государство не только раздает субсидии, но и само влияет на предложение. Муниципальное жилье, кооперативы, земельные банки, налог на пустующие квартиры, выкуп участков, долгосрочное планирование - все это скучно звучит, но именно так строится реальная альтернатива рынку спекуляции.

NIMBY против YIMBY: новая гражданская война за двор

Жилищный кризис раскалывает Европу не только между поколениями, но и внутри городов. На муниципальном уровне конфликт все чаще описывают через две формулы: NIMBY - Not in my backyard, "только не на моем дворе", и YIMBY - Yes in my backyard, "да, стройте рядом".

NIMBY - это не карикатурные злодеи. Часто это собственники, семьи, люди старшего возраста, жители районов с устойчивой идентичностью. Они боятся не только падения стоимости своих домов. Они боятся шума, трафика, потери зелени, уничтожения исторической среды, перегрузки школ и больниц. Во многих случаях именно такие активисты спасали города от бездумной модернизации.

В 1960-х годах в Нью-Йорке Джейн Джекобс и жители Гринвич-Виллидж остановили планы Роберта Мозеса, который хотел проложить через Нижний Манхэттен гигантскую автомагистраль. В 1970-х активисты в Амстердаме сопротивлялись перестройке центра под автомобильные магистрали. Без таких движений многие города были бы менее человеческими.

Но NIMBY-политика имеет темную сторону. Когда любой новый проект блокируется годами, защита района превращается в защиту дефицита. Собственник говорит о качестве жизни, но экономический результат часто один: жилья меньше, цены выше, молодые и менее обеспеченные вытесняются.

YIMBY-движение родилось как ответ на этот тупик. Его поддерживают молодые арендаторы, урбанисты, часть экономистов, технологический класс, активисты доступного жилья. Их позиция жесткая: если город хочет оставаться живым, он должен строить. Не бездумно, не уродливо, не уничтожая историческую ткань, но строить плотнее, выше, умнее, ближе к транспорту.

Это спор не о домах, а о праве на город. Кому принадлежит район - тем, кто уже купил там жилье, или также тем, кто хочет там жить, работать, растить детей и платить налоги? Может ли маленькая группа местных собственников заблокировать проект, нужный всему городу? Где заканчивается защита качества жизни и начинается приватизация будущего?

К 2026 году политический маятник в ряде стран начал двигаться в сторону YIMBY. В Великобритании и Ирландии правительства пытаются ограничить право муниципального вето на проекты, если они соответствуют национальным жилищным целям. Это болезненный, но закономерный поворот: когда локальная демократия систематически блокирует общественную потребность, центр начинает отбирать полномочия.

Миграция, беженцы и опасность "жилья только для своих"

Жилищный кризис неизбежно сталкивается с миграцией. После 2022 года приток беженцев из Украины, рост трудовой миграции и внутренняя миграция в крупные города усилили давление на рынок в Германии, Польше, Чехии, странах Балтии, Нидерландах, Ирландии.

Но важно отделять причину от ускорителя. Мигранты не создали структурный дефицит жилья. Они вошли в уже перегретую систему. При этом сами чаще оказываются жертвами кризиса. По данным Eurostat за 2024 год, около 33 процентов выходцев из стран вне ЕС жили в переполненном жилье против 13,7 процента среди местного населения.

Политически это создает взрывоопасную смесь. Когда жилье становится дефицитным, вопрос доступа к нему превращается в вопрос принадлежности: кто "свой", кто "чужой", кто имеет первоочередное право на квартиру, кто должен ждать.

Так в городскую политику входит логика социального шовинизма - льготы только для "наших". Сначала речь идет о мигрантах. Затем о приезжих из других регионов страны. Потом о тех, кто не родился в данном городе. В итоге город перестает быть пространством мобильности и становится закрытым клубом для тех, кто уже внутри.

Идея дать приоритет местной молодежи выглядит политически привлекательной. Она звучит справедливо: человек родился в городе, вырос там, учился, работает, но не может снять жилье рядом с семьей. Почему он должен уступать приезжему с более высокой зарплатой?

Но у этой логики высокая цена. Если каждый город начнет защищать только "своих", Европейский союз ударит по одному из своих базовых принципов - свободе передвижения. Внутренняя мобильность рабочей силы является одним из фундаментов европейской экономики. Закрытые жилищные рынки превращают ее в фикцию.

Так жилищный кризис начинает разъедать саму идею ЕС: общий рынок есть, а общего доступа к жизни в городах нет.

Брюссель проснулся поздно: план ЕС между амбицией и бессилием

Первый общеевропейский план доступного жилья - политически важный шаг. Европейская комиссия признает, что проблема требует общего подхода: пересмотра правил государственной помощи, мобилизации финансирования, поддержки строительства, регулирования краткосрочной аренды, помощи уязвимым группам, структурных реформ.

У Брюсселя есть инструменты: бюджетные программы, Европейский инвестиционный банк, нормы конкуренции, правила государственной помощи, регулирование платформ, обмен данными, давление на национальные правительства. Но есть и жесткое ограничение: жилье остается преимущественно компетенцией государств, регионов и городов. Евросоюз может направлять, стимулировать, финансировать, координировать. Он не может сам массово строить дома в Мадриде, Дублине, Праге или Варшаве.

Поэтому европейский план может стать либо началом серьезного разворота, либо еще одним документом с правильными словами. Все решит не Брюссельская риторика, а скорость выдачи разрешений, наличие земли, объем строительства, налоговая политика, способность вернуть пустующие квартиры на рынок и готовность конфликтовать с теми, кому выгоден дефицит.

Главный политический вопрос звучит жестко: готова ли Европа снизить инвестиционную привлекательность жилья ради его социальной доступности?

Если нет, кризис продолжится. Потому что нельзя одновременно обещать собственникам бесконечный рост стоимости активов и молодым людям доступное жилье. Эти обещания противоречат друг другу.

Радикалы уже у двери: как квартирный вопрос меняет выборы

Жилищный кризис радикализирует Европу в обе стороны.

Левые получают аргумент против рынка: капитал скупил город, государство обязано вернуть жилье людям. Правые получают аргумент против миграции: сначала квартиры своим, потом всем остальным. Популисты получают идеальную тему: повседневную, эмоциональную, понятную, связанную с личной болью.

В Дублине жилищный кризис усиливает позиции Sinn Fein. В Нидерландах дороговизна жилья стала одним из факторов правого поворота и роста поддержки Герта Вилдерса. В Испании протесты против роста цен на аренду и туристификации крупных городов становятся частью более широкого конфликта о модели экономики. В Португалии пересмотр "золотых виз" стал признанием того, что иностранные инвестиции в недвижимость могут не только приносить деньги, но и разрушать доступность жилья для местных жителей.

Когда государство не способно обеспечить людям крышу над головой, оно теряет моральный авторитет. Человек может терпеть сложную внешнюю политику, дорогую энергию, налоговое давление, реформы и бюрократию. Но если он работает и все равно не может жить отдельно от родителей или снять нормальную квартиру, он перестает верить в систему.

Это опаснее обычного недовольства. Это разрушение социального контракта.

Европейская демократия держится не только на процедурах, судах, выборах и институтах. Она держится на ощущении, что правила дают шанс. Жилищный кризис убивает это ощущение. Если шанс зависит от наследства, раннего входа на рынок или капитала родителей, демократия начинает выглядеть как фасад при имущественной олигархии.

Что реально может сработать

У Европы нет одного волшебного решения. Но есть набор мер, без которых кризис не переломить.

Первое - массовое строительство. Не только социального, но и доступного арендного, кооперативного, муниципального, частного жилья. Предложение должно расти быстрее числа домохозяйств, иначе любые субсидии будут уходить в цены.

Второе - ускорение разрешительных процедур. Годы согласований, судов и муниципальных блокировок делают жилье дороже еще до начала строительства. Но дерегулирование не должно означать архитектурный хаос. Нужна не отмена правил, а ясные, быстрые, предсказуемые правила.

Третье - использование пустующих и неэффективных территорий: парковок, промзон, складов, участков у транспортных узлов. Город не обязан бесконечно расползаться. Он может уплотняться умно.

Четвертое - налог на пустующее инвестиционное жилье. Квартира в городе не должна быть безнаказанно замороженным сейфом, если рядом люди не могут найти жилье.

Пятое - развитие муниципального и кооперативного сектора. Вена показывает, что публичное жилье может быть не гетто, а стабилизатором рынка.

Шестое - точное, а не театральное регулирование краткосрочной аренды. Airbnb нужно контролировать, но нельзя делать вид, будто запрет туристических квартир сам решит дефицит миллионов домов.

Седьмое - защита арендаторов без уничтожения предложения. Нужны долгосрочные договоры, прозрачность, предсказуемость индексации, но не такая система, при которой собственники массово бегут с рынка.

Восьмое - политическая честность. Обществу нужно сказать прямо: доступное жилье невозможно без строительства, а строительство почти всегда означает конфликт.

Европа выбирает: город для жизни или рынок для капитала

Жилищный кризис стал главным социальным тестом Европейского союза. Не потому, что в Европе внезапно закончились квартиры. А потому, что европейская модель слишком долго делала вид, будто рынок сам совместит три несовместимые цели: рост стоимости активов для собственников, высокую доходность для инвесторов и доступность жилья для молодых семей.

Не совместит.

Если жилье - прежде всего актив, город будет служить капиталу. Если жилье - часть социального договора, государство должно вмешиваться не косметически, а системно. Европа больше не может прятаться за разговоры о платформах, туристах, мигрантах или отдельных злоупотреблениях. Все это факторы, но не ядро проблемы.

Ядро в том, что городская земля стала ареной борьбы между жизнью и доходностью.

Пока Европа не признает этот конфликт, ее планы будут выглядеть как попытка тушить пожар стаканом воды. Можно ограничивать Airbnb, давать льготную ипотеку, спорить о потолках аренды, создавать должности комиссаров и публиковать доклады. Но если домов строится меньше, чем нужно, если пустующие квартиры выгодно держать пустыми, если муниципалитеты блокируют уплотнение, если фонды покупают жилые кварталы как облигации, кризис будет расширяться.

Европа уже прошла этап, когда жилье было бытовой темой. Теперь это вопрос власти. Кто имеет право на город? Тот, кто в нем живет, или тот, кто может его купить?

От ответа зависит не только цена аренды в Амстердаме, Праге, Дублине или Барселоне. От него зависит, сохранит ли европейская демократия свой главный аргумент: обещание достойной жизни для работающего человека.

Если это обещание окончательно исчезнет, пустующие квартиры станут не инвестиционным активом, а памятником политической слепоте Европы.