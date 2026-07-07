Ле Пен примет участие в выборах президента Франции

Лидер парламентской фракции "Национального объединения" Марин Ле Пен заявила по итогам партийного совещания, что примет участие в президентских выборах во Франции в 2027 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом она сообщила в эфире телеканала TF1.

"Я буду участвовать в президентских выборах", - сказал Ле Пен.