https://news.day.az/world/1846574.html Ле Пен примет участие в выборах президента Франции Лидер парламентской фракции "Национального объединения" Марин Ле Пен заявила по итогам партийного совещания, что примет участие в президентских выборах во Франции в 2027 году. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом она сообщила в эфире телеканала TF1. "Я буду участвовать в президентских выборах", - сказал Ле Пен.
Ле Пен примет участие в выборах президента Франции
Лидер парламентской фракции "Национального объединения" Марин Ле Пен заявила по итогам партийного совещания, что примет участие в президентских выборах во Франции в 2027 году.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом она сообщила в эфире телеканала TF1.
"Я буду участвовать в президентских выборах", - сказал Ле Пен.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре