https://news.day.az/world/1846581.html Момент жуткого оползня в Индии попал на камеру - ВИДЕО В Индии три человека погибли и несколько оказались заваленными после оползня на месте строительства туннеля Ваянада в штате Керала. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Глава штата добавил, что катастрофа была вызвана грубой халатностью со стороны подрядчика в строительном секторе. Представляем вашему вниманию данное видео:
Момент жуткого оползня в Индии попал на камеру - ВИДЕО
В Индии три человека погибли и несколько оказались заваленными после оползня на месте строительства туннеля Ваянада в штате Керала.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Глава штата добавил, что катастрофа была вызвана грубой халатностью со стороны подрядчика в строительном секторе.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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