Момент жуткого оползня в Индии попал на камеру

В Индии три человека погибли и несколько оказались заваленными после оползня на месте строительства туннеля Ваянада в штате Керала.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Глава штата добавил, что катастрофа была вызвана грубой халатностью со стороны подрядчика в строительном секторе.

Представляем вашему вниманию данное видео: