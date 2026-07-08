ЧМ-2026: Колумбия и Швейцария разыгрывают последнюю путевку в четвертьфинал

На чемпионате мира по футболу проходит заключительный матч стадии 1/8 финала, в котором встречаются сборные Колумбии и Швейцарии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, поединок принимает канадский город Ванкувер. Главным арбитром встречи назначен рефери из Сальвадора Иван Бартон.

Напомним, в 1/16 финала ЧМ-2026 Колумбия с минимальным счетом 1:0 переиграла Гану. Швейцария на той же стадии уверенно разобралась со сборной Алжира - 2:0.