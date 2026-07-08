"Азеришыг" предупредил об отключениях света

В некоторых частях Баку и регионах Азербайджана будут временные перебои в подаче электроэнергии.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ОАО "Азеришыг".

По информации ведомства, 8 июля на территории Ясамальского районного управления энергоснабжения и продаж будут проводиться ремонтные работы на трансформаторной подстанции. В связи с этим с 10:00 до 13:00 ограничения в подаче электроэнергии затронут часть улиц Мухаммеда Нахчывани, Муртузы Мухтарова, Ибрагима Абилова, Джафара Джаббарлы, Фуада Ибрагимова и Зивер бека Ахмедбекова.

В те же дату и часы плановое отключение ожидается и на территории Низаминского районного управления энергоснабжения и продаж. Из-за ремонтно-профилактических работ на комплектных трансформаторных подстанциях ограничения затронут некоторые участки улицы Пехливана Фарзалиева, а также 4-й, 6-й и 8-й поперечных улиц в поселке Кешля.

Кроме столицы, 8-10 июля на подстанции "Кархана-601" напряжением 110/35/6 кВ, входящей в Мингячевирскую электрическую сеть, трансформатор мощностью 16 МВА будет заменен новым трансформатором мощностью 40 МВА. В связи с реконструкционными работами кратковременные перебои в подаче электроэнергии ожидаются на отдельных участках улиц Муслима Магомаева, Узеира Гаджибейова, 20 Января, Мирзы Алекпера Сабира и Тебриз.

На территории Билясуварской электрической сети будут проводиться ремонтные работы на воздушной линии "Самедабад" напряжением 35 кВ, отходящей от подстанции "Самедабад" напряжением 110/35/10/6 кВ. В связи с этим с 10:00 до 12:00 без электроэнергии останутся села Аразбары, Нариманкенд и Самедабад.

Также на территории Джалилабадской электрической сети будут проводиться ремонтные работы на воздушной линии "Джалилабад" напряжением 110 кВ, отходящей от подстанции "Джалилабад" напряжением 110/35/10 кВ. В связи с этим с 13:00 до 15:00 ограничения затронут село Аманкенд Билясуварского района, а также села Гюнешли, Сабирабад и Алар Джалилабадского района.

После завершения ремонтных и реконструкционных работ эти территории будут обеспечены более качественной электроэнергией.