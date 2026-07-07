Azərbaycan "Metrik Konvensiya"sına qoşulub

Azərbaycan "Metrik Konvensiya"sına qoşulub.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə məlumat Azərbaycan Prezidentinin rəsmi internet saytında dərc olunub.

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının 1875-ci il mayın 20-də Paris şəhərində imzalanmış "Metrik Konvensiya"ya qoşulması barədə qanunu imzalayıb.