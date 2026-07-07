https://news.day.az/azerinews/1846507.html Azərbaycan "Metrik Konvensiya"sına qoşulub Azərbaycan "Metrik Konvensiya"sına qoşulub. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə məlumat Azərbaycan Prezidentinin rəsmi internet saytında dərc olunub. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının 1875-ci il mayın 20-də Paris şəhərində imzalanmış "Metrik Konvensiya"ya qoşulması barədə qanunu imzalayıb.
Azərbaycan "Metrik Konvensiya"sına qoşulub
Azərbaycan "Metrik Konvensiya"sına qoşulub.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə məlumat Azərbaycan Prezidentinin rəsmi internet saytında dərc olunub.
Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının 1875-ci il mayın 20-də Paris şəhərində imzalanmış "Metrik Konvensiya"ya qoşulması barədə qanunu imzalayıb.
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